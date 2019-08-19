Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi'nde açılacak Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi için giriş sınavı düzenleniyor.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'ne, Prof. Cana Gürmen ve Prof. Cihat Aşkın danışmanlığında; piyano, keman, viyola, çello, gitar, yan flüt, perküsyon ve koro branşlarında yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacak. Kartal'da ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için açılan, Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi yetenek sınavı başvuruları; 26 Ağustos'ta başlayacak, 15 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 22 Eylül 2019 tarihinde, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5. katta gerçekleştirilecek. Kartal'da ikamet eden çocuk ve gençlerin başvuruda bulunabileceği giriş sınavı için adayların, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 2 adet fotoğraf getirmesi gerekiyor.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimi Giriş Sınavı;

Sınav Başvuru Tarihleri: 26 Ağustos- 15 Eylül

Sınav Tarihi: 22 Eylül 2019 - Pazar Günü

Sınav Yeri: Kartal Belediyesi Sanat Akademisi (Belediye Sahil Bina Kat:5)

Vatandaşlar konu ile ilgili 0(216 )280 60 70/ dahili:63 04 numarasından gerekli bilgileri alabilecek.

Kaynak: İHA