Kartal Belediyesi’nden Itrî ve Bach konseri

Kartal Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Itrî ve Bach'ın eserleri, tamburi ve lavtavi sanatçısı Murat Aydemir, düdük sanatçısı Ertan Tekin, çellist Çağ Ertağ ve kompozitör Salih Kartal tarafından Kartal'da seslendirildi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverler, klasik eserleri büyük bir beğeniyle dinledi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ocak Etkinlikleri kapsamında "Itrî ve Bach Eserleri" Konseri, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.

Aynı yüzyılda yaşamış, ancak farklı zamanlarda ve mekanlarda sanatlarında zirve yapmış iki önemli bestecinin eserleri, İncesaz Grubu'ndan da tanınan Murat Aydemir, Türkiye'nin önde gelen düdük sanatçısı Ertan Tekin ve Borusan Quartet'in yıldız isimlerinden çellist Çağ Erçağ ile buluştu.

Murat Aydemir'in müzik yönetmenliğini yaptığı projede; Itrî ve Bach'ın seçilmiş eserlerini kompozitör Salih Kartal, trioya uyarladı. Tambur, düdük ve viyolonsel yorumlarının uyum içinde harmanlandığı konser, yaklaşık 1 saat sürdü ve Kartallı sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçılara sergiledikleri muhteşem performans için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA