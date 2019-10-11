Kartal Belediyesi’nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ebeveynlere, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri eğitimlerle sosyal bilincin oluşması yönünde yoğun çalışmalarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, Kartal'da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm okullara verdiği Afet Bilinçlendirme Eğitimlerine, bu kez kreş öğretmenlerini dahil etti.

14 kreşle bünyesinde en fazla kreş barındıran Kartal Belediyesi, sahip olduğu sayı üstünlüğünü çağdaş ve nitelikli eğitimleriyle de desteklemeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından, Kreş Müdürlüğü öğretmenleri ve personeline "Afet Bilinçlendirme Eğitimi" verildi. Eğitimde, kreş öğretmenlerine olası bir afet anında ve sonrasında yapmaları gerekenler hakkında hayat kurtaracak bilgiler verildi.

"Deprem riskine karşı tedbirler almak önceliğimiz"

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitime, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın katıldı. Etkinlikte, Sivil Savunma Uzmanlığı'nda görevli personel, Kreş Müdürlüğü'nün öğretmen ve personeline yaklaşık 2 saat boyunca olası afet anında ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlattı. Kreş Müdürlüğü çalışanları da merak ettikleri soruları yetkililer sordu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin, Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan belediyesi olması nedeniyle, afet eğitiminin kreş öğretmen ve personeline verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek; "Eğitim programını gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle deprem riski ülkemizin ve İstanbul'un bir gerçeğidir. Hepimiz bu gerçeği yaşayarak, deprem riskine karşı tedbirler almalı, bunu önceliğimiz haline getirmeliyiz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in vizyonunda koruyucu ve önleyici eğitimlerimiz tüm Kartallılarla buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA