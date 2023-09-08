Kartal Belediyesi’nden okullarda detaylı temizlik çalışması

Kartal'da 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Kartal Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de okullarda yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, okul yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Gökhan Yüksel, okullarda devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin cadde ve sokaklarında temizlik seferberliğine devam ederken, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ilk ders ziline hazırlanan okullarda da temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçedeki tüm okullarda hazırlanan program çerçevesinde ot biçme, yıkama, süpürme ve boyama çalışmasını gerçekleştiriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çavuşoğlu Ortaokulu'nda gerçekleşen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Temizlik ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Gökhan Yüksel, okul yöneticilerinin taleplerini dinledi, eğitim dönemine başlayacak olan öğrencilerle de sohbet etti.

"Öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Kartal Belediyesi olarak, ilk ders ziline hazırlanan tüm okullarımızda temizlik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Ekiplerimiz şu an çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Geleceğimiz, çocuklarımızın okullarındaki şartlarını desteklemek de bizler için çok önemli. Tüm öğrencilerimize, yeni eğitim döneminde başarılar diliyor, velililerimizin heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)