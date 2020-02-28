KARTAL D-100'DE AMBULANSTA YANGIN (1)
KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.
KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Toplananlar
-Minibüse binenler
-Gidenlerle röportaj
-Gitmek için bekleyenler
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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