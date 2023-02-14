Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.
Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Kartal Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.
Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.
Kartal’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir
Kartal için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 31 ile 9 bin 211 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 48 ile 14 bin 491 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 21 ile 6 bin 279 adet bina olduğu görülüyor.
Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.
Kartal depreme dayanıklı mı?
Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Kartal genelinde çok ağır hasarlı 199, ağır hasarlı 593, orta hasarlı 3 bin 282, Hafif hasarlı ise 8 bin 173 şeklinde yer aldı.
Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.
|MAHALLE ADI
|ÇOK AĞIR
HASARLI
|AĞIR
HASARLI
|ORTA
HASARLI
|HAFİF
HASARLI
|ATALAR
|8
|19
|131
|438
|AYDOS DEVLET ORMANI
|0
|0
|0
|0
|CEVİZLİ
|8
|22
|151
|435
|CUMHURİYET
|5
|21
|141
|407
|ÇAVUŞOĞLU
|12
|33
|170
|373
|ESENTEPE
|9
|32
|209
|564
|GÜMÜŞPINAR
|6
|22
|133
|366
|HÜRRİYET
|19
|72
|401
|948
|KARLIKTEPE
|12
|31
|185
|517
|KORDONBOYU
|10
|24
|105
|254
|ORHANTEPE
|22
|62
|309
|618
|ORTA
|3
|10
|72
|255
|PETROL İŞ
|7
|17
|109
|377
|SOĞANLIK YENİ
|6
|21
|133
|397
|TOPSELVİ
|10
|29
|167
|325
|UĞUR MUMCU
|4
|9
|42
|194
|YAKACIK ÇARŞI
|13
|44
|199
|441
|YAKACIK YENİ
|9
|32
|152
|314
|YALI
|13
|31
|148
|279
|YUKARI
|6
|15
|73
|188
|YUNUS
|17
|47
|252
|483
|TOPLAM
|199
|593
|3.282
|8.173
Kartal'da ne kadar can kaybı olur?
Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.
|MAHALLE ADI
|CAN KAYBI
SAYISI
|AĞIR YARALI
SAYISI
|HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI
|HAFİF YARALI
SAYISI
|ATALAR
|12
|5
|33
|68
|AYDOS DEVLET ORMANI
|0
|0
|0
|0
|CEVİZLİ
|9
|5
|27
|57
|CUMHURİYET
|2
|0
|12
|28
|ÇAVUŞOĞLU
|7
|3
|20
|40
|ESENTEPE
|5
|2
|21
|48
|GÜMÜŞPINAR
|7
|3
|22
|49
|HÜRRİYET
|13
|7
|48
|107
|KARLIKTEPE
|11
|6
|33
|68
|KORDONBOYU
|10
|5
|29
|55
|ORHANTEPE
|18
|8
|57
|114
|ORTA
|3
|1
|10
|23
|PETROL İŞ
|11
|5
|31
|63
|SOĞANLIK YENİ
|6
|2
|20
|45
|TOPSELVİ
|8
|4
|22
|44
|UĞUR MUMCU
|16
|8
|47
|91
|YAKACIK ÇARŞI
|5
|3
|21
|48
|YAKACIK YENİ
|7
|4
|24
|50
|YALI
|11
|7
|29
|56
|YUKARI
|6
|3
|16
|31
|YUNUS
|9
|6
|31
|63
|TOPLAM
|176
|87
|553
|1.148
HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.
Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.
Kartal geçici barınma risk analizi
Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.
|MAHALLE ADI
|GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
|ATALAR
|985
|AYDOS DEVLET ORMANI
|0
|CEVİZLİ
|914
|CUMHURİYET
|653
|ÇAVUŞOĞLU
|678
|ESENTEPE
|853
|GÜMÜŞPINAR
|914
|HÜRRİYET
|2.088
|KARLIKTEPE
|1.217
|KORDONBOYU
|560
|ORHANTEPE
|1.752
|ORTA
|425
|PETROL İŞ
|905
|SOĞANLIK YENİ
|839
|TOPSELVİ
|702
|UĞUR MUMCU
|965
|YAKACIK ÇARŞI
|774
|YAKACIK YENİ
|920
|YALI
|775
|YUKARI
|363
|YUNUS
|907
|TOPLAM
|18.189
Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Kartal ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.
Kartal Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?
Bu raporun yayınlamasıyla Kartal’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.
Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Kartal Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.