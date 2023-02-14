Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Kartal’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Kartal depreme dayanıklı mı? Kartal'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Kartal Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Kartal’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

kartal-deprem-risk-haritasi-1.jpg

Kartal için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 31 ile 9 bin 211 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 48 ile 14 bin 491 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 21 ile 6 bin 279 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

kartal-deprem-risk-haritasi-2.jpg

Kartal depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Kartal genelinde çok ağır hasarlı 199, ağır hasarlı 593, orta hasarlı 3 bin 282, Hafif hasarlı ise 8 bin 173 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ATALAR819131438
AYDOS DEVLET ORMANI0000
CEVİZLİ822151435
CUMHURİYET521141407
ÇAVUŞOĞLU1233170373
ESENTEPE932209564
GÜMÜŞPINAR622133366
HÜRRİYET1972401948
KARLIKTEPE1231185517
KORDONBOYU1024105254
ORHANTEPE2262309618
ORTA31072255
PETROL İŞ717109377
SOĞANLIK YENİ621133397
TOPSELVİ1029167325
UĞUR MUMCU4942194
YAKACIK ÇARŞI1344199441
YAKACIK YENİ932152314
YALI1331148279
YUKARI61573188
YUNUS1747252483
TOPLAM1995933.2828.173

Kartal'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ATALAR1253368
AYDOS DEVLET ORMANI0000
CEVİZLİ952757
CUMHURİYET201228
ÇAVUŞOĞLU732040
ESENTEPE522148
GÜMÜŞPINAR732249
HÜRRİYET13748107
KARLIKTEPE1163368
KORDONBOYU1052955
ORHANTEPE18857114
ORTA311023
PETROL İŞ1153163
SOĞANLIK YENİ622045
TOPSELVİ842244
UĞUR MUMCU1684791
YAKACIK ÇARŞI532148
YAKACIK YENİ742450
YALI1172956
YUKARI631631
YUNUS963163
TOPLAM176875531.148

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Kartal geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ATALAR985
AYDOS DEVLET ORMANI0
CEVİZLİ914
CUMHURİYET653
ÇAVUŞOĞLU678
ESENTEPE853
GÜMÜŞPINAR914
HÜRRİYET2.088
KARLIKTEPE1.217
KORDONBOYU560
ORHANTEPE1.752
ORTA425
PETROL İŞ905
SOĞANLIK YENİ839
TOPSELVİ702
UĞUR MUMCU965
YAKACIK ÇARŞI774
YAKACIK YENİ920
YALI775
YUKARI363
YUNUS907
TOPLAM18.189

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Kartal ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Kartal Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Kartal’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

kartal-deprem-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Kartal Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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