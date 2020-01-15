Erzurumspor Beşiktaş maç sonucu | Erzurumspor Beşiktaş maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Erzurumspor, 12. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, 35. dakikada N'Koudou'nun golü ile ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Maçın 67. dakikasında Oltan Karakullukçu'nun attığı gol ile Erzurumspor tekrar öne geçerken 88. dakikada Caner Erkin'in golü sonrası maç 2-2 oldu. 90+1.'de İbrahim'in attığı gol ile Erzurumspor sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol taraftan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan'ın şutu kalecide kaldı.

12. dakikada sol taraftan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan'ın önünde kaldı. Hasan'ın sert şutu önce Necip'in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0

20.dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında kaleci Kayacan'ın sektirdiği top Diaby'nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.

25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.

28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut'a pas verdi. Umut'un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.

33. dakikada N'Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

39. dakikada Oltan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius'un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.

48. dakikada sağ taraftan Ba'nın yaptığı ortada Hasan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut'un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut'un şutu yandan dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1

88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan'ın sol tarafından ağlara gitti. 2-2

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit'in sert vurduğu top Ruiz'in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius'un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı.. 3-2

MAÇTAN NOTLAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.

Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.