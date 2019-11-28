Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini ağırladı.

Slovan Bratislava'nın 35. dakikada Erik Daniel'le gelen golüne 75'te Enzo Roco karşılık verdi. 90+2'de Adem Ljajic penaltıdan attığı gol sonucunda Beşiktaş - Slovan Bratislava maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kartal bu golle Avrupa'da bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇINDAN DAKİKALAR

3' Caner Erkin'in sağ kanattan ortasına ceza alanı içerisinde Mohamed Elneny gelişine vurdu ancak savunma topun kaleye gitmesini önledi.

15' Tyler Boyd sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, Pedro Rebocho'nun indirdiği topu Dominik Greif tek yumrukla uzaklaştırdı.

35' Erik Daniel Slovan Bratislava'yı 1-0 öne geçiren golü attı.

Vernon De Marco sol kanattan ortaladı, Pedro Rebocho'nun kafayla ıskaladığı topu arkada Erik Daniel kontrol edip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

51' Erik Daniel ceza sahası dışından gelişine sert vuruyor Loris Karius topu çelmeyi başarıyor.

61' David Holman, Mohamed Elneny'nin formasını çekiyor bu hareket nedeniyle sarı kart görüyor.

65' Ibrahim Rabiu sol kanattan ceza alanına ortalıyor Loris Karius son anda parmak ucuyla müdahele ederek uzaklaştırıyor.

75' Enzo Roco Beşiktaş'a beraberliği getiren golü attı.

Georges-Kevin N'Koudou sol kanattan ceza alanına ortalıyor, penaltı noktası üzerine yakın bir noktadan Enzo Roco kafa vuruşunu yapıyor üst direğe çarpan top ağlarla buluşuyor.

90' Vernon De Marco ceza alanı içerisinde Abdoulay Diaby'i düşürüyor ve hakem Enea Jorgji penaltı noktasını gösteriyor.

90+2' Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Adem Ljajic penaltı noktasının başına geçiyor sağ ayağıyla sol köşeye düzgün bir vuruş yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 3'e yükseltti. Bratislava ise 4 puanda kaldı. Beşiktaş daha önce gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Bu sonuçla Bratislava da Avrupa'ya veda etti.

Grubun 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Slovan Bratislava ise evinde Braga'yı konuk edecek.