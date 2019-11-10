Kartal ilk yarıda yine atamadı!

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, soyunma odasına 0-0'lık skorla giderken, bu sezon iç sahadaki 6 maçın 5'inde ilk yarıda gol bulamadı.

Beşiktaş, Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısından golsüz beraberlikle ayrılırken bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 5'inin ilk yarılarında gol bulamadı. Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken ilk yarının uzatma dakikalarında Güven Yalçın'ın golüyle öne geçmiş ve ardından maçı 3-0 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin ardından sahasında çıktığı 5 lig maçında ilk yarılarda gol bulamazken, son 4 maçın da ilk yarı sonucu 0-0 sona erdi.

2 maçta geriden geldi

Sahasında oynadığı 2. lig maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen ve ilk yarısın 1-0 geride kapatan Beşiktaş, bu maçın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Rizespor'dan sonra taraftarı önünde Başakşehir'le karşılaşan Avcı'nın öğrencileri, bu maçta da geriye düşüp sonrasında beraberliği yakalayan taraf olmuştu. Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı ise 0-0 sona ermişti. Sırasıyla iç sahada önce Alanyaspor'u, ardından da Galatasaray'ı mağlup eden ve bu karşılaşmalarda da golleri ikinci yarıda bulup kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Denizlispor karşısında da ilk 45 dakikada fileleri havalandıramadı. Son 5 iç saha maçının ilk yarısında gol bulamayan ve bu maçlardan 1'ini 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, son 4 iç saha maçının ilk yarısından ise 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Kaynak: İHA