Beşiktaş Gençlerbirliği maç sonucu | Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Gençlerbirliği, 24. dakikada Ayiye'nin attığı golle 1-0 öne geçse de Beşiktaş, 49. dakikada Vida'nın, 60. dakikada N'Koudou'nun, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup'un, 90+1'de ise Atiba'nın attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun yaptığı ortada Adem Ljajic'in kafa vuruşuyla öne geçti fakat ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

4. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Umut Nayir, kaleci ile karşı karşıya kalmaya çalışsa da savunmada Toure izin vermedi.

6. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül, ön direkte yaşanan karambol sonrası topu ağlara gönderdi. Fakat pozisyon VAR tarafından da onaylanarak ofsayt olarak belirlendi.

SARI KART | 11. dakikada Vida'nın hareketi sonrası faul bekleyen Nadir Çiftçi, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 11. dakikada oyuna Beşiktaş, serbest vuruşla başlarken Nadir Çiftçi, Fırat Aydınus'a yönelik söylemi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

13. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Gönül'ün ortasına ceza sahası içi altı pasın sol çaprazında vuruşu yapan N'Koudou topu yandan auta gönderdi.

16. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya altı pas içinde Gökhan Gönül uygun pozisyonda kafayı vururken top üstten dışarı gitti.

GOL | 24. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Karius çıkarırken top Ayite'nin önüne düştü ve onun vuruşuyla Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmeyi başardı: 0-1.

SARI KART | 35. dakikada Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan, Adem Ljajic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

KIRMIZI KART | 36. dakikada Yasin'in Adem Ljajic'e yaptığı faul pozisyonunu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal ederek direkt olarak kırmızı kart kararı verdi.

43. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya Diaby, uygun pozisyonda ceza sahası içi sağ çaprazdan kafa vuruşunu yaparken top üstten dışarı çıktı.

GOL | 49. dakikada Beşiktaş, soldan korneri kullanırken ön direkte Atiba'nın kafayla aktardığı topa altı pas içinde Vida, kafa vuruşunu yaptı ve Gençlerbirliği oyuncularının topu çizgiden çıkarma çabalarına rağmen golü buldu: 1-1.

GOL | 60. dakikada Atiba'nın müthiş pasında savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'nun Ertaç'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

SARI KART | 62. dakikada Candeias'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

64. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayakla yaptığı vuruş Ertaç'ta kaldı.

GOL | 74. dakikada'da Atiba'nın pasında Oğuzhan Özyakup, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Oğuzhan'ın golünde de pası veren isim Atiba Hutchinson, maçtaki 3. asistini yaptı.

SARI KART | Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz, golden sonra yaptığı itirazlar sonucunda 75. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde 75. dakikada Sefa Yılmaz oyundan çıkarken Mats Seuntjens oyuna giren isim oldu.

SARI KART | Oyundan çıkmaya hazırlanan Candeias, maçın hakemi Fırat Aydınus'u alkışlayarak 75. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Gerçlerbirliği'nde Candeias'ın yerine Rahmetullah Berişbek oyuna girdi.

SARI KART | Gençlerbirliği'nde 77. dakikada Umut Nayir ile tartışan Polomat sarı kart gördü.

SARI KART | Tartışma sonrası Umut Nayir de Beşiktaş'ta sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta 83. dakikada N'Koudou'nun yerine Tyler Boyd girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Gençlerbirliği'nde 84. dakikada Erdem Özgenç çıkarken İlker Karakaş oyuna dahil oldu.

GOL | 90+1. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Atiba, skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmada da 4-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı.

Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi.

Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

VICTOR RUİZ 8 MAÇ SONRA OYNAMA ŞANSI BULDU

Siyah-beyazlı ekibin savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında süre alan Ruiz, sakatlığı nedeniyle 4 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı.

Ruiz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yedekler arasında yer almış ama forma giyememişti.

Sezon başından beri Ruiz gibi sakatlık nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bırakan N'Koudou ise ligde 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby ilk 11'de oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Rebocho'nun yanı sıra Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN VAR TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlılar ayrıca "Kadına şiddete dur de" pankartı açtı.

TRİBÜNLERDE "EYYAM" TEPKİSİ

Maçın 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında itirazdan hakem Fırat Aydınus’un sarı kart gösterdiği Nadir Çiftçi, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi ve bunun üzerine Aydınus, Nadir’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi.

Maçın 35. dakikasında Adem Ljajic'e sert bir faul yapan Yasin Pehlivan'a Fırat Aydınus sarı kart gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana giden ve pozisyonu izleyen Aydınus, Yasin'e kırmızı kart gösterdi.

Bu karar sonrası Beşiktaş taraftarı, 'Eyyam yapsana, eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklinde tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu tezahüratın ardından, 'Eyyam yapanın a.... s....' şeklinde bağırdı.