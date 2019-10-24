Beşiktaş'ın Braga ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 61. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ilk resmi maçına çıktı.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk resmi maçına çıktı. Portekiz ekibi karşısında Oğuzhan Özyakup'un yerine dahil olan 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması altında ilk kez süre aldı. Genç futbolcu oyuna dahil olduğu andı siyah-beyazlı tribünler Kartal'ı alkışladı.

Kaynak: İHA