Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!

Kartal'da deprem riskine dayanıksız olduğu belirlenen 5 katlı Akın Apartmanı, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle yıkıldı. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ekipleri evlerine sokmayan vatandaşların, depremlerin ardından şimdi kendilerinin gelip başvuruda bulunduğunu söyledi.

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Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), hızlı tarama yöntemiyle yaptığı analiz sonucunda çökme ihtimali olduğu belirlenen Kartal'daki 5 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Orta Mahallesi Ordu Sokak'ta 1980 yılında yapılan 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkımı dolayısıyla burada hazır bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAZI VATANDAŞLAR BİNALARINI KONTROL ETMEMİZİ İSTEMEDİ

Kentte binalarla ilgili hızlı tarama yöntemini başlatıp 10 binlerce binaya girdiklerini belirten İmamoğlu, "Ama bazı semtlerde yüzde 70'e varan insanlar, bizi binalarına sokmadı. Binalarının kontrol edilmesini istemedi. Biz, ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul'da, bu bina gibi depreme dayanımı yüzde sıfır olan 318 bina tespit ettik ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık." diye konuştu.

90 BİN RİSKLİ BİNA DAHA MEVCUT

İmamoğlu, çalışmaları sonucunda, kentte yaklaşık 90 bin riskli bina sayısına ulaştıklarına dikkati çekerek, ekipleri evlerine sokmayan vatandaşların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şimdi kendilerinin gelip başvuruda bulunduğunu anlattı.

İBB Başkan İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından kentsel dönüşüme giren Akın Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

KAYNAK: AA

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