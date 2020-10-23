Kartal Sahil'de lüks otomobil yangını! Araç alev topuna döndü
Kartal sahil yolunda Muhsin Can Öztürk’e ait olduğu öğrenilen yolun kenarına park halinde bırakılan lüks otomobil, bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken araç ise kullanılmaz hale geldi. O anlar ise anbean böyle kaydedildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 10:45
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