KARTAL SAHİLYOLU'NDA HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI (1)
Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.
Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
Görüntü dökümü:
-----------
-Ambulanstan görüntü
-Kaza yapan otobüs
-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT