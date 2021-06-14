2018 yılında 42 Milyon TL, 2019 yılında 51,4 Milyon TL ve 2020 yılında 65,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde eden Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin halka arz haberi tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz mükerrer talep, borsa kodu, kaç lot verir? İşte Kartal Enerjisa halka arzı hakkında tüm detaylar...

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital’in sitesinden yayınladığı taslak izahname ile halka arz başvurusunu duyurdu. Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27‘sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

A1 Capital’in öncülük ettiği halka arza edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca sabit fiyatla talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak henüz bir bilgi yayımlanmamakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından kamuoyu ile paylaşılacak izahnamede bu bilgilere yer verilecektir. İzahname paylaşıldığında haberimiz de güncellenecek olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

KARTAL ENERJİSA HALKA ARZ BORSA KODU

Halka arz sonrası payların Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi için başvuruda bulunulduğu belirtilmekte. Ancak şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği kod henüz belli değil.

KARTAL ENERJİSA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirket sermayesinin 45.000.000 TL’den 55.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli payın ve ortaklara ait 5.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı planlanmaktadır.

Kartal Yenilenebilir Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27‘sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.