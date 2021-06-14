Kartal Yenilenebilir Enerji kimin? Sahibi kim, nereli, kaç yaşında? Hun Holding Yönetim Kurulu, sahibi, hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurusu onay bekleyen ve 2021'in ikinci yarısında halka arz olacağı tahmin edilen Kartal Yenilenebilir Enerji, tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Hun Holding'in iştiraki olan Kartal Yenilenebilir Enerji kimin? Sahibi kim? Hun Holding Yönetim Kurulu, sahibi, hakkında tüm detaylar...

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KİMİN?

Kartal Yenilenebilir Enerji, Hun Holding'in iştiraki olup şirket, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir. Şirketin kurucusu Orhun Kartal, 30 yılı aşkın bilgi ve deneyimini, gelişen ve değişen şartlara göre zenginleştirerek Hun Holding bünyesinde birleştirmiş, faaliyet gösterdiği sektörlerde grubunu önemli bir konuma ulaştırmıştır.

HUN HOLDİNG HAKKINDA

Hun Holding, Türkiye’de kurulu toplam 110 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali portföyüne erişmiştir. 10 megavat biyokütle enerji santral projesi ise Hun Holding’in heyecanla yürüttüğü yatırımıdır. Ukrayna’da 7 megavat güneş enerjisi santrali projesi 2019 yılı son çeyreğinde faaliyete alınmıştır. Hun Holding, ortaklığı bulunan toplam 36.9 megavat büyüklüğündeki hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirmiştir.

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Hun Holding, yenilenebilir enerji alanındaki güçlü varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da gurur verici başarılara imza atmıştır. Güçlü olduğu sektörlere ek olarak, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım atmış ve portföyüne katkı sağlayabilecek alanlarda büyümeye devam etmektedir.

Hun Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarında düzenli ve sürdürülebilir satış geliri ve karlılık hedefleri ile faaliyetlerine devam ederken, yeni teknolojilere ve innovasyona ağırlık veren iş yaklaşımı ile yurt içinde ve yurt dışında yeni iş fırsatları ile büyümeyi hedeflemektedir.

Hun Holding, tüm çevre dostu projelerini çevreye duyarlı olarak, daha yaşanabilir bir dünya sağlamak bilinciyle hayata geçirmektedir.

HUN HOLDİNG YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı:

Orhun Kartal

Genel Müdür:

İlker Kayhan

Sunsis Yönetim Kurulu Üyesi:

Tolga Günönü

KARTAL YENİLEBİLİR ENERJİ - HUN HOLDİNG SAHİBİ KİM? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1969 yılında Manisa’da doğan 52 yaşındaki Orhun Kartal, 1986 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans Eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

İnşaat, müteahhitlik, gayrimenkul ve enerji alanlarında 25 yılı aşkın yöneticilik yapmış, girişimcilik tecrübesi mevcuttur. Orhun Kartal, 3 kıtada, 7’den fazla ülkede, çok sayıda müteahhitlik ve inşaat projesinin geliştirilmesi ve tesliminde yöneticilik ve 6000’i aşkın çalışana liderlik etmiştir. Orhun Kartal, iş alanında inşaat, enerji ve tarım sektörlerine odaklanırken, başta güneş enerjisi (solar) olmak üzere yenilenebilir enerji alanında önemli projelere imza atmıştır. Öte yandan, tarımsal üretim ve gayrimenkul yatırımlarına da devam etmiştir.

Orhun Kartal, liderlik ettiği tüm çalışanları ile beraber kısıtlı zaman çerçevesinde en üst kaliteyi ve en iyi sonuçları teslim etme vizyonuyla çalışmalarını yürütmüştür. Orhun Kartal, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Kulübü’nün kurucuları arasındadır ve akademik yaşamından sonra da bu kulübe desteğini devam ettirmiş, çok sayıda öğrenciye burs desteği verdiği gibi, deprem sonrası hasar gören konutların ve öğrenci yurtlarının da onarım projelerinde maddi destek sağlamıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Golf ve tenis oynamaktadır.​​​​​​​