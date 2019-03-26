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  3. “Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine yeni bina yapılıyor"

“Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine yeni bina yapılıyor"

IHAAW130232-ASA/25-03-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.

“Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine yeni bina yapılıyor"

IHAAW130232-ASA/25-03-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi. 25.03.2019 13:02:32 TSI NNNN


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