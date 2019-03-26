“Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine yeni bina yapılıyor"
IHAAW130232-ASA/25-03-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.
IHAAW130232-ASA/25-03-2019 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi. 25.03.2019 13:02:32 TSI NNNN
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