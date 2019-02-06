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Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor.

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kamerada

KARTAL'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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