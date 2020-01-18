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  3. Kartal'da 9. kattan atlayan engelli genç hayatını kaybetti!

Kartal'da 9. kattan atlayan engelli genç hayatını kaybetti!

Kartal'da yaşanan korkunç olayda şizofren hastası ve engelli olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, 9.kattaki evinin balkonundan atladı ve  hayatını kaybetti.Yaşanan olay vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

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18 Ocak 2020 Cumartesi 15:18

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