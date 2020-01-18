Kartal'da 9. kattan atlayan engelli genç hayatını kaybetti!

Kartal'da yaşanan korkunç olayda şizofren hastası ve engelli olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, 9.kattaki evinin balkonundan atladı ve hayatını kaybetti.Yaşanan olay vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.