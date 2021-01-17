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  3. Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!

Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!

İstanbul Kartal'da bir ağaç yoğun kar yağışı ve rüzgarında etkisi ile araçların üzerine devrildi.

Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!

Kartal'da, yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebi ile Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!

Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak’ta meydana gelen olayda bir ağaç park halindeki araçların üzerine üzerine devrildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan AYEDAŞ ekipleri, gelen bir ağaç devrilme ihbarı üzerine anında harekete geçerek duruma müdahale etti.

Kartal’da ağaç araçların üzerine devrildi! Ekipler müdahale etti!

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden çalışması sonucu temizlendi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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