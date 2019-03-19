Kartal’da çocuklara özel Çömlek ve Masal Atölyesi’nde doyasıya eğlence

Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şair-yazar Sunay Akın'ın küratörlüğünü yaptığı Masal Müzesi, çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde faaliyet gösteren Çömlek ve Masal Atölyesi'nde çocuklar, el becerilerini geliştirdi. Türkiye'nin tek Masal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde önce müzeyi gezen çocuklar, daha sonra masal atölyesine katılarak burada anlatılan masalın içinde başka dünyalara yolculuk yapıyor. Atölyede uzun bir masalı bazen masala katılarak dinleyen çocuklar, daha sonra çömlek atölyesine katılıyor. Önce kil çamurundan şekiller yapmaya çalışan minikler, daha sonra dönen bir tabla üzerinde asıl becerilerini göstermeye çalışıyor. Uzman eğitmenlerin de yardımıyla çocuklar kendi elleriyle yaptıkları çömlek tabakları, yanlarında götürüyor. Çömlekleri yaparken ellerini sürekli ıslatmaları gereken çocuklar, bir taraftan bu çalışmayla sabırlı olmayı da öğreniyor.

Masal Müzesi

Masal Müzesi, 2 katlı bir yapının röleve, restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının ardından masal evine dönüştürüldü. Bodrum ve iki kattan oluşan avlulu yapının kapısından girdiğiniz andan itibaren masal kahramanlarıyla karşılaşmak mümkün. Masal Müzesi'nin bodrum katında mağara ve deniz korsanları bulunurken üst katlarda ise klasik dünya masalları ile başlayıp günümüz masallarına uzanan ve Türk masallarını da içeren kitaplar yer almaktadır. Müze içinde, tiyatro sahnesi ve atölye çalışmalarının yapılacağı bir faaliyet alanı da bulunmaktadır. Müze bahçesinde ise miniklerin en sevdiği masal kahramanlarının heykelleri yer alıyor. Müzenin tasarımı ve sergilenen eserlerin konsepti benzeri bulunamayan bir proje ile toplum bilinci üzerine yenilikler katıyor. Masal müzesinin ilk masallar ile başlayan, günümüz masallarına kadar uzanan tasarımı ile çocuklar kadar yetişkinlerin de çocukluğunu hatırlayacak koleksiyonlarla buluşturması toplum genelinde bütünleyici bir farklılık getirmekte.

Yakacık'taki müzenin bahçesinde bir masal parkı ve havuzu da bulunuyor. Müzede çocuklar için masal, oyuncak, çömlek gibi pek çok farklı atölyeler; ebeveynler için de seminerler düzenleniyor.

Kaynak: İHA