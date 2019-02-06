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  3. Kartal’da çöken bina enkazında AFAD, eğitimli köpeklerle arama yapıyor

Kartal’da çöken bina enkazında AFAD, eğitimli köpeklerle arama yapıyor

Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal’da çöken bina enkazında AFAD, eğitimli köpeklerle arama yapıyor

Kartal'da çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama yapıyor.

Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışırken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı.

Kaynak: İHA

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