Kartal'da çöken bina için 2 Bakan olay yerine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 katlı binanın çöktüğü Kartal'daki Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 katlı binanın çöktüğü Kartal'daki Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.
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