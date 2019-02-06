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Kartal'da çöken bina için 2 Bakan olay yerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 katlı binanın çöktüğü Kartal'daki Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.

Kartal'da çöken bina için 2 Bakan olay yerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 katlı binanın çöktüğü Kartal'daki Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.

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