Kartal’da çöken binada ölen 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında ölen 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Alemdar ailesinin fertleri olan 7 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Kimliği belirlenen 7 kişinin Alemdar ailesinin fertleri olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Erdoğan, kızları Eslem (18), Ecrin (11), Saime ile Mustafa, Mustafa Alemdar'ın annesi Safiye ile eşi Safiye Alemdar ve olduğu öğrenildi. Anne Safiye Alemdar ile hala Saime Alemdar'ın cansız bedenleri Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA