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Kartal'da çöken binadaki kurtarma çalışmaları devam ediliyor

KARTAL'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da çöken binadaki kurtarma çalışmaları devam ediliyor

KARTAL'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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