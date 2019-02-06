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Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyor

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyor

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

(FOTOĞRAF)

DHA

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