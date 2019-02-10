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  3. Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanında yıkıma ara verildi (2)

Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanında yıkıma ara verildi (2)

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı.

Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanında yıkıma ara verildi (2)

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma 18.45 Sıralarında gerçekleştirilmeye başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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