Kartal'da çöken istinat duvarı korku yarattı!

Kartal'da dün sabahtan itibaren başlayan şiddetli yağmur, 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Çökmenin hemen ardından bir ağaç ise kırılıp yola düştü. Yaşanan olayda herhangi bir maddi kayıp meydana gelmezken gelen zabıta ekipleri ise çevrede geniş çaplı tedbir aldı.