Kartal'da çöken istinat duvarı korku yarattı!
Kartal'da dün sabahtan itibaren başlayan şiddetli yağmur, 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Çökmenin hemen ardından bir ağaç ise kırılıp yola düştü. Yaşanan olayda herhangi bir maddi kayıp meydana gelmezken gelen zabıta ekipleri ise çevrede geniş çaplı tedbir aldı.
İstanbul'da çoğu ilçede başlayan sağanak yağış Kartal'da bir istinat duvarını çökertti. Yaşanan olay sonucunda vatandaşlar büyük panik yaşarken olay yerine gelen zabıta ekipleri ise apartman çevressinde şerit çekerek geniş çaplı önlem aldı.
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09 Ekim 2020 Cuma 09:49
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