Kartal'da denizden kadın cesedi çıktı

Olay, saat 15.00 sularında Kartal ilçesine bağlı Dragos Sahili'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki bir marinada o sırada teknede olan vatandaşlar, teknelerinin yanında kıyıya vurmuş bir kadın cesedi olduğunu gördü. Ardından durumu hemen polise haber verdiler. Polisler olay yerine gelerek incelemelerine başladı. Ardından deniz polisi de inceleme için marinaya geldi. Cesedin çıkarılması için olay yeri inceleme ekipleri ve savcı beklenildi. Cesedin üzerinde ilk incelemelerde herhangi bir darp veya yaralama izi olmadığı görüldü. Kimliği belirsiz kadının 35-40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ölü bulunan kadın, 112 ekipleri tarafından Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.