Kartal’da devrilme riskine karşı ağaçların ‘tomografisi’ çekildi

Kartal'da ağaçların devrilme riskini ortaya koymak ve bu riski azaltmak amacıyla, 3 boyutlu akustik tomografi yöntemi ile dikili ağaç sağlamlık kontrolü yapıldı. Bu yöntem sayesinde Kartal'da dıştan sağlam görünse de içeriden çürümenin olduğu ağaçlar tespit edilerek muhtemel bir ağaç devrilmesi öncesinde önlemler alınabiliyor.

Kartal ilçesinde bulunan ve belli fiziksek büyüklükteki ağaçların çevre, insan ve bitki sağlığı açısından incelenmesi, ve inceleme neticesinde gerekli önlemlerin alınarak ağaçların devrilme riskini ortaya koymak ve bu riski azaltmak amacıyla, gerekli alet ekipman ve teçhizat kullanılarak, 3 boyutlu akustik tomografi yöntemi ile dikili ağaç sağlamlık kontrolü yapıldı. Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerde, görevli personel gerekli alet ve cihazları kullanarak ağacın tomografisini çekiyor. Böylelikle, ağaçlarda gözle görülemeyen fakat gövde içerisinde meydana gelen mantarlaşma, kovuk ve çürüklüklerin hassas bir şekilde tespiti yapılıyor.

2021 yılında Kartal'da yaşanan olayda, cadde üzerine bulunan bir ağaç herhangi bir fırtına ya da sağanak yağmur gibi bir etken olmamasına rağmen bir anda yol üzerine devrilmişti. Yapılan incelemede, devrilen ağacın dıştan sağlam görünse de içerisinde çürüme olduğu tespit edilmişti. Yapılan 3 boyutlu akustik tomografi yöntemi ile dikili ağaç sağlamlık kontrolü sayesinde, buna benzer ağaç devrilmesi olaylarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, "Akustik tomografi yöntemi ile ağaçların röntgenini çekiyoruz. Sağlık durumlarını ölçüyoruz. Gelen bilgilere göre tedavi şeklini uygulayacağız. Bir insanın bir hastaneye gittiğindeki muayenesi gibi röntgen sonrası ağaçla ilgili risk durumu bize bildirilecek. Bu ağacın sağlık durumunu aldıktan sonra tedavi yöntemlerini uygulayacağız. İlk planda 125 adet tescilli anıt ağacın kontrolünü yapacağız. Devamında da okul cami ve hastane önündeki ağaçlarımızda da bu uygulamaları yapacağız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)