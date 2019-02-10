Kartal’da enkaz kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kimsenin kalmamasının ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam etti.

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