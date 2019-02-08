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  3. Kartal'da enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Kartal'da enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kartal'da enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor. Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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