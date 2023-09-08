Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kartal'da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kartal'da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçen vatandaşların yardımı ile eksiksiz toplanarak sahibine teslim edildi. Paraların saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da dün ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı. Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat'a teslim etti. Esnaf ve vatandaşların yardımı ile yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

"Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular"

Elinde tutuğu paralar rüzgara kapılarak savrulan Ramazan Çakat, "Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür" dedi.

Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet ise, "Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor, nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euroymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk lirası değildi, euroydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik. Bu arada insanlığa güvenimiz de arttı" diye konuştu.

Paraların etrafa saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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