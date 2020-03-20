KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1)
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Kamyonetin görüntüsü
-Vatandaşların kamyonete bakması
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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