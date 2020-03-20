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KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1) 

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.

KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1) 

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kamyonetin görüntüsü

-Vatandaşların kamyonete bakması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




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