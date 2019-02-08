Kartal’da hareketli anlar! Bir kişi enkaz altından çıkarıldı
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 yaşında genç bir erkek çocuğumuzu arkadaşlarımız canlı olarak çıkardılar" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce canlı yayında yaptığı açıklamada "16 yaşında bir erkek. Genç bir çocuğumuzu canlı olarak arkadaşlar çıkardılar. Oradan bir ses geldi, müdahale ettiler. Şimdi de ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli ama ben söylemeyeyim, namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Şükürler olsun" dedi.
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