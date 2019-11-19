KARTALDA İKİ İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA MOBİLYA ATÖLYESİNİN İKİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Kartal'da 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan işyeri sahipleri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kartal Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde bugün belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, hastaneye kaldırılan 2 işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çıkan yangın nedeniyle gözaltına alınan işyeri sahipleri Kaan V. ve Bayram A. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İşyeri sahipleri çıkartıldıkları mahkemece işyerinin ruhsatsız, işçilerin sigortasız ve kaçak olması, işçilerin işyerini aynı zamanda barınma yeri olarak kullanması, işverenlerin buna rızaları nedeniyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanmalarına karar verildi.

Şüpheli işyeri sahibi Bayram A. sorgusunda, "Yangının çıktığı işyeri Kaan ile bana aittir. 2 yıldır beraber işletiyoruz. Yangın elektrikli şofbenden çıkmış. Duş aldıktan sonra düğmesinin kapatılmaması nedeniyle çıkmış olabileceği söylendi. Burada bulunan işçilere ben çoğu kez şarteli kapatın diye ikaz etmeme rağmen kapatmadıkları için bu yangın çıkmış olabilir. 5 tane işçi vardı. 5 işçi de marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Bu 5 işçinin tanesi 20 gündür bizim işyerimizde çalışıyordu. 2 tanesi de yeni gelmişti. Ölenlerden Yiğit Boz'u tanıyorum. Bu yabancı işçileri işe ben aldım. Bunların çalışma izni yoktur. Ancak çalışma izinleri için başvurduklarını bana söylediler. Ben bunlara 2 bin 200 lira maaş verecektim ve yemeklerini veriyordum. Çalışma izinlerini aldıktan sonra sigortalarını yaptıracaktım. Ancak yangının çıktığı vakit sigortaları yoktu. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Dükkanımızın üstünde 6 kat ve her katta 3 daire olacak şekildedir. Marangoz dükkanımızın üst katındaki komşulardan bize gürültü olması nedeniyle şikayetler gelmişti. Ben işyerimle alakalı ruhsat alamadım. Benim işyerim binanın sığınağı olarak gözükmektedir. Bundan dolayı ruhsat alamadım. Ancak önümüzdeki ay bu yeri boşaltacaktım. Vergi levham vardır" dedi.

Diğer işyeri sahibi Kaan V. İse "İşyerinde Bayram A. İle ortağız. Bizim ortaklığımız sadece kağıt üzerindedir. Ben bu işyerine giderim, işçi çalıştırırım. 5 tane işçi çalıştırıyorduk, 5'i de yabancı uyrukludur. Ben yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bunu karakolda öğrendim. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Yangının çıkmasından dolayı ölen kişilerden biri çok yakın arkadaşım Yiğit Boz'dur. Diğerinin kim olduğunu bilmiyorum. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Yangın çıkan işyerinden görüntü

-Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Savcının inceleme yapması

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

19.11.2019 - 08.34 - Haber Kodu : 191119012

Kaynak: DHA