Kartal'da ilkokulda iğrenç olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler ayaklandı, okul yönetimini protesto etti!

Kartal'da iköğretim okulunda geçen cuma günü iddialara göre okulun bahçesine giren kimliği belirsiz bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A isimli kız çocuğunun yanına yaklaştı. Şüphelinin, kız çocuğunun saçını okşamasının ardından küçük kız korkup kaçarak yaşadığı olayı öğretmenine anlattı.

Kızının davranışlarından şüphelenen anne Gönül A., durumu öğrendikten sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne şikayettte bulundu. Okulun güvenlik kamera görüntülerinin yönetim tarafından kendilerine gösterilmediğini söyleyen veliler, ilkokul önünde toplanarak okul müdürünü protesto etti.

"HANGİ VELİ BUNA DAYANIR"

Anne Gönül A., "Benim kızım elle tacize uğradı. Akşam duyuyorum kızımdan böyle bir olay olduğunu. Biri benim kızımı yanına çağırıyor "Gel" diye. Benim kızım istemeyince parmaklarıyla kızımı çağırıyor. Ben cumartesi günü okula geliyorum. Benden önce Zuhal öğretmenimiz geliyor durumu anlatıyor. Müdür bey duymamış gibi davranıyor. Ben polis arkadaş ile içeri giriyorum. Bana kamerayı göstermiyor. "Polis getirmeyin okula" diyorlar. Hangi veli dayanır çocuğunun burada taciz görmesine. Neden veliyi aramıyor bunu duyunca. Gel böyle bir olay olmuş, öğretmen bize belirtti diye." dedi.

"OKUL GÜVENLİĞİNİN SERTİFİKASI YOK"

Gönül A., "Bana 'Kameralar bozuk' diyor. Cumartesi geliyor kamera sistemlerini değiştiriyor, oynuyor kameralarla. Elini kolunu sallayan giriyor. Ben korku içinde yaşıyorum. Ben çocuğumu aldım karakola götürdüm, çocuk büroya. Çocuğum orada konuştu. Bana 'Pazartesi gel kamera sistemine bakarız, o zaman kim olduğunu çıkarırız' dedi. Ben bugün geldim neden göstermiyor. Benden sonra kameracı arkadaşları çağırıp kamera sistemlerini düzelttiriyorsun. Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun. Kızımın ağzından laf aldım. Çocuğum bana, 'Anneciğim korkma sakın, bir yaşlı amca geldi saçımı okşadı, yanıma yaklaştı gel' diye. Sonra parmaklarıyla beni çağırdı' dedi. Okulun Güvenliğinin sertifikası yok" diye konuştu.

"OKULA NASIL GÖNDERECEĞİZ"

Okul önüne gelen başka bir veli ise, "Okul grubundan mesajları gördüm. Gelip, 'Neden bu ihmal oldu, kamera görüntüleri nerede?' dedim. Kamera görüntüsü diye bir şey yok. Güvenlik yerinde değil, tamamen ihmal var burada. Okulla alakalı devletin her türlü yardımı yapmış olmasına rağmen velilerden para istiyorlar sürekli. Ama çocukların güvenliğiyle ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Biz çocuklarımızın okulda güvende olduklarını bilmeyeceksek okula nasıl gönderebiliriz. 7 yaşındaki küçücük bir çocuk korkarak tedirgin olarak polise ifade vermek zorunda kalıyor. Şimdi o çocuğun pedagojik bir süreçten geçip destek alması gerekecek" şeklinde konuştu.