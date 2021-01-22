Kartal'da intihar eden gencin notu yürekleri sızlattı: ''Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım"

Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde 41 yaşındaki M.K. isimli bir kişi ailesine bir not bırakıp denize atladı. Polisin denizdeki arama çalışmaları devam ederken notta yazan "Ailem sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Güzel yaşayın. Elveda" sözleri ise yürekleri dağladı.