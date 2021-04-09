Kartal'da intihar vakası! Bunalıma girip pencereden atladı
İstanbul Kartal'da bunalıma giren Zehra isimli bir kadın, 10 katlı sitenin 5’inci katındaki evin penceresinden aşağı atladı. Önceden ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı.
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