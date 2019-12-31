  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Kartal'da istinat duvarı çöktü! 3 araç hasar gördü

Kartal'da istinat duvarı çöktü! 3 araç hasar gördü

İstanbul Kartal'da bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
31 Aralık 2019 Salı 11:39

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm ilk etabına başlandı
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm ilk etabına başlandı
31 Aralık Salı altın ne kadar?
31 Aralık Salı altın ne kadar?
31 Aralık Salı dolar ne kadar?
31 Aralık Salı dolar ne kadar?
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Psikolojik bunalıma girdi! 11 kattan atlayarak intihar etti
Psikolojik bunalıma girdi! 11 kattan atlayarak intihar etti
Bursa'da para isteme tartışması kanlı bitti! Babası pompalıyla oğlunu vurdu
Bursa'da para isteme tartışması kanlı bitti! Babası pompalıyla oğlunu vurdu
Zeytinburnu'nda korkutan fabrika yangını!
Zeytinburnu'nda korkutan fabrika yangını!
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Ümraniye'de korkutan patlama! Ortalık tuzla buz oldu
Ümraniye'de korkutan patlama! Ortalık tuzla buz oldu
Arkadaşının sevgilisine can alıcı şaka! Boş zannettiği silah dolu çıktı
Arkadaşının sevgilisine can alıcı şaka! Boş zannettiği silah dolu çıktı