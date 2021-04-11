Kartal’da kaza yapan alkolü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı!

Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta gece saatlerinde meydana gelen olayda alkollü iddia edilen sürücü yanındaki arkadaşları ile birlikte seyir halindeyken kaza yaptı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine sürücü olmadığını söyleyen şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar S. olduğunu öne sürdü. Durumdan şüphelenen ekipler genç kadını şoför koltuğuna oturtarak ayaklarını gaz pedalına uzatmasını istedi. Ayakları pedala yetişmeyen kadının yalan söylediği tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA EKİPLERE ÖFKELENDİ

Yalanı ortaya çıkarınca duruma öfkelenen şahıs polis ekiplerine kızarak “Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz ? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın” dedi.

BASINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öfkesini alamayan şahıs bu kez basın ekiplerine yönelerek kameraları kapatması için bağırıp çağırdı. Polis ekipleri gerçek sürücü ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı