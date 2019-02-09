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  3. Kartal’da ki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Kartal’da ki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal’da ki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal’da ki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Kartal’da ki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Kaynak: İHA

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