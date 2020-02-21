Kartal'da korkunç kaza! Araba taşıyan tır kıraathaneye girdi!
Dün akşam saatlerinde İstanbul Kartal ilçesinde Petrol İş Mahallesi Kanaat Sokak da meydana gelen kazada freni patlayan tır yokuş aşağı inerek kıraathaneye daldı. Olaya tanık olanlar korku dolu anlar yaşarken kıraathane de kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.
İstanbul Kartal'da dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Petrol İş Mahallesi Kanaat Sokak da gerçekleşen kazada freni patlayan bir tır hızını alamayıp bir kıraathaneye daldı. O sırada kıraathanenin önünde kimsenin bulunmaması olası can kaybını önledi. Meydana gelen kazada yaralı bulunmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
HABERE YORUM KAT