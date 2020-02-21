Kartal'da korkunç kaza! Araba taşıyan tır kıraathaneye girdi!

İstanbul Kartal'da dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Petrol İş Mahallesi Kanaat Sokak da gerçekleşen kazada freni patlayan bir tır hızını alamayıp bir kıraathaneye daldı. O sırada kıraathanenin önünde kimsenin bulunmaması olası can kaybını önledi. Meydana gelen kazada yaralı bulunmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.