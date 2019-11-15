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Kartal'da korkunç kaza! Trenle ray arasına giren bacağı...
Kartal'da korkunç kaza! Trenle ray arasına giren bacağı...
Kartal, Marmaray Atalar İstasyonu'nda başı dönen yaşlı adam raylara düştü. Trenle rayların arasına bacağı sıkışan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
15 Kasım 2019 Cuma 14:15
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