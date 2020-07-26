Kartal'da küçük kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Olay, Kartal'da bulunan Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Berfin Demir (7) kardeşi ile birlikte metro istasyonunun yürüyün merdiveninde oyun oynadığı sırada saçları merdivene sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla uzun küçük Berfin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Berfin Demir’i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SAÇLARI VE BEL KISMI SIKIŞMIŞ"

Olayı anlatan çocuğun bir yakını, “Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar onlar da. Çocuk biraz zahmet çekti. Ailesi yanında değildi. Sonradan geldi babası yanına. Çocuklar gezmeye çıkmış. Düştü mü kalktı mı bilmiyoruz ama. O şekilde düşmüş.” diye konuştu. (DHA)