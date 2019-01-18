Kartal’da lüks cipi çalan şahsın vurulmasıyla ilgili koruma tutuklandı

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan şahsın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddiasıyla korumayla arasında yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Ö.'nün öldürülmesine ilişkin Ergin K. ve Cemal G. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Gayrettepe'teki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüphelilerden özel koruma Cemal G . tutuklanması istemiyle, şoför Ergin K. da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli Cemal G'nin hakimlikteki sorgusunda, söz konusu kişiye kendisinin ateş etmediğini söyleyerek, "Biz çalınma hadisesinin ardından şoförlüğünü Ergin K'nın yaptığı araç ile önüne çıkarız düşüncesiyle hareket ettik. Bir müddet sonra araç önümüze çıktı. Ben elime silahı aldım. Korkutmak için elime almıştım. Karşı tarafın aracı bize çarpınca tak tak ses geldi. Ben ateş etmedim. Ergin K. bana kafasından kan geliyor dedi. Silahı ona doğrultmadık. Elim tetikte bile değildi" dedi.

Sorgusu tamamlanan Cemal G. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ergin K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA