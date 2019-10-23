Kartal’da metruk bina yıkıldı

Kartal'da metruk bir bina daha yıkıldı.

Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ardı ardına yıkılmaya devam ediyor. Son olarak Yalı Mahallesi Topel Sokak'ta bulunan metruk bina, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım çalışması öncesinde binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, bina önündeki elektrik hattı AYEDAŞ ekipleri tarafından tehlikeye neden olmaması için kesildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için Kartal Belediyesi ekipleri tarafından enkaza sürekli tazyikli su sıkıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından binanın yıkımı tamamlandı.

Asayiş sorunlarına yol açan ve madde bağımlılarının barındığı metruk binaların yıkılması için 6306 sayılı Yasa gereği Kartal Belediyesi tarafından mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapılıyor. Verilen 90 günlük yasal sürenin ardından yıkımı yapılmayan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor.

Kaynak: İHA