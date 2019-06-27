Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

KARTAL, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor. Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.

(FOTOĞRAF)

DHA