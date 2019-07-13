Kartal'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal sahil yolunda aracı takla atan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Dragos mevkisinde, Esengül Yılmaz'ın (40) kullandığı 34 EH 7792 plakalı otomobil takla attı. Araç ters dönerken, Yılmaz yola savruldu.

Arkadan gelen 34 H 8414 plakalı aracın sürücüsü Zeki Keskin, ters dönen araca çarpmamak için direksiyon kırarak maddi hasarlı kazaya karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sağlık görevlisi olduğu belirtilen Esengül Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis güvenlik önlemi alırken, trafik ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze morga kaldırıldı.

Kaynak: AA