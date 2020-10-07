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Kartal'da üst geçidin korkulukları, seyir halindeki araçların üzerine düştü

Kartal D-100 Karayolu'nda bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, üst geçidin altından geçen pompalama aracının yüksekliğinin sınırı aşması üzerine araç üst geçide takıldı. Bunun üzerine üst geçitte bulunan reklam panoları ve korkuluklar, seyir halindeki araçların üzerine düştü.

Kartal D-100 Karayolu'nda üst geçidin altından geçen beton pompalama aracı üst geçide takıldı. Üst geçidin korkulukları ve reklam panoları seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracı, üst geçidin altından geçtiği sırada aparatlarının açılması nedeniyle üst geçide takıldı. Ardından üst geçidin korkulukları ve reklam panoları D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen 2 belediye otobüsü ve 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi.

Kartal'da üst geçidin korkulukları, seyir halindeki araçların üzerine düştüKartal'da üst geçidin korkulukları, seyir halindeki araçların üzerine düştü

Kartal'da üst geçidin korkulukları, seyir halindeki araçların üzerine düştü

Berna Akkaya
Editör


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